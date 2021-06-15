Два автомобиля горели в Витебской области за сутки

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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два авто за сутки горели в Витебской области, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о первом возгорании поступило спасателям 14 июня около 15.00. Горела легковушка по проезду Устье в Новополоцке. В результате пожара в автомобиле повреждены моторный отсек и кузов.
Информация о пожаре легкового автомобиля на пл.Полевого в Докшицах прошла по линии 101 15 июня в 00.15. Огнем уничтожено авто, поврежден расположенный рядом забор.
В обоих случаях устанавливается причина пожара.-0-