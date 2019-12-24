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24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля горели в Жлобине 23 декабря, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в металлическом гараже в райцентре, где стоял легковой "Опель", поступило спасателям около 6 утра. Сгорели автомобиль и имущество внутри гаража.
Вечером того же дня загорелся "Опель" на улице Ленинградской. Огонь повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля.
Как рассказали в управлении МЧС, пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-