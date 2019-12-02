2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля и детский велосипед горели в Гомельской области за сутки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре "Опель Астра" 2000 года выпуска в д.Корма Ельского района поступило спасателям утром 1 декабря. Автомобиль уничтожен огнем. Рассматриваемая версия пожара - конструктивный недостаток электрооборудования.
Вечером того же дня горел металлический гараж и легковой "Опель Зафира" 2005 года выпуска в Гомель. В результате пожара повреждены авто и имущество в гараже. Пострадавших нет. Возможная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В воскресенье ориентировочно в 18.50 было повреждено огнем еще одно транспортное средство. Загорелся трехколесный детский велосипед в одном из домов в Брагине. Предварительная причина пожара - занесение постороннего источника зажигания. Велосипед потушили до прибытия подразделений МЧС.
За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы три пожара. На оказание технической помощи спасатели выезжали 7 раз.-0-