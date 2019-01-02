Два автомобиля при ДТП врезались в дом в Барановичах: пострадал ребенок

2 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновения двух автомобилей в Барановичах пострадала десятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 30 января около 12.00. По предварительной информации, 41-летняя местная жительница на автомобиле "Ситроен-Ксара" выехала на перекресток улиц Притыцкого и Горького на запрещающий сигнал светофора. В этот момент его проезжал автомобиль "Ауди-100" под управлением 37-летнего горожанина. От удара при столкновении обе машины выбросило на тротуар, и они врезались в стоящий на углу деревянный жилой дом.

Водители не пострадали, а десятилетнюю пассажирку "Ситроена" с травмами госпитализировали в Барановичскую городскую больницу. Девочка была пристегнута ремнем безопасности. По факту ДТП проводится проверка.-0-