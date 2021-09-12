Два автомобиля столкнулись на одной из столичных улиц

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 26-летний водитель автомобиля "Опель" двигался по ул.Ангарской со стороны ул.Малое Стиклево. При повороте налево на ул.Нестерова он не уступил дорогу встречному автомобилю "БМВ" и столкнулся с ним. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 64-летнему водителю "БМВ". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкома.
На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо, а также убедиться в безопасности выполняемого маневра.