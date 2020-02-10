Два автомобиля вылетели в кювет в Щучинском районе: одна из причин аварий - сильный ветер

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного ветра в Щучинском районе в кювет вылетели два автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

С разницей буквально в два часа сегодня на 210-м и 222-м километрах автодороги М6 Минск - Гродно произошли две схожие аварии. Две легковушки вылетели в кювет.

"В обоих случаях сопутствующим, если не основным, фактором был сильный боковой ветер. Водители, покинув на автомобиле более спокойную зону, когда по бокам находился лес, при выезде на открытое пространство теряли управление", - рассказали в ГАИ региона. К счастью, в авариях никто серьезно не пострадал.

По сообщениям синоптиков, сегодня на территории страны ожидается ухудшение погодных условий, в том числе усиление ветра. Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при движении.

Кроме того, лучше не парковать автомобили вблизи деревьев, ветхих строений или легких конструкций.-0-