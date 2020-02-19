Два большегруза и легковушка столкнулись в Гомельском районе

19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля столкнулись в Гомельском районе, требовалась помощь спасателей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.

Сообщение о ДТП возле поселка Красный Богатырь поступило спасателям около полудня 18 февраля.

Столкнулись легковой "Фиат" и грузовые DAF и "Мерседес-Бенц", в последнем зажало водителя. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали мужчину и передали бригаде медиков. Пострадавшего (травмы различной степени тяжести) доставили в больницу.

Водители остальных автомобилей не пострадали, в медицинской помощи не нуждались, уточнили в МЧС.-0-