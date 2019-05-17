Два браконьера в Браславском районе наловили рыбы на Br20,5 тыс.

17 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславском районе два браконьера добыли 15 кг рыбы, стоимость их улова оценивается в Br20,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

На лесной дороге у деревни Пантелейки недалеко от озера Струсто сотрудники районной инспекции заметили автомобиль. При сближении с ним из леса вышел человек с рюкзаком и, увидев инспекторскую машину, прыгнул в авто. Поджидавший его водитель нажал на газ и дал задний ход. На ходу из легковушки выбросили рюкзак, в нем оказалось 15 кг рыбы, в том числе 10 особей угря, любительский лов которого запрещен.

Несмотря на то, что подозреваемым в браконьерстве удалось скрыться, инспекторы успели узнать беглецов. Ими оказались двое 47-летних жителей Браслава. Их действия были зафиксированы на видеорегистратор.

Два года назад этих же браконьеров задерживали недалеко от озера Подворного. Тогда они тоже пытались сбежать на автомобиле, но были остановлены, в багажнике инспекторы обнаружили 11 сетей длиной 710 м. За нахождение в рыболовных угодьях с запрещенными орудиями лова хозяина автомобиля привлекли к административной ответственности.

На этот раз подозреваемым грозит уголовная ответственность. Оба беглеца уже задержаны. Инспекторы предположили, что свои орудия браконьеры установили в воду - обследовав озеро, оперативная группа подняла со дна 18 мереж.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира