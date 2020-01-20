Два брата погибли на пожаре в Октябрьском районе

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пожар в Октябрьском районе унес жизни двух мужчин, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о горящем жилом доме в деревне Зарижье поступило спасателям 18 января в 16.48. Когда экипаж МЧС прибыл к месту, деревянный дом был полностью охвачен огнем.

Работники МЧС на полу в горящей комнате обнаружили хозяина дома без признаков жизни. Затем нашли и тело брата.

Пожар ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю дома, потолочное перекрытие, повредил стены и имущество.

Причина ЧП устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-