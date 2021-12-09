Два брата приговорены к ограничению свободы за нарушение общественного порядка в Минске

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении двух братьев, которые в августе 2020 года нарушали общественный порядок в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемые в ночь с 9 на 10 августа 2020 года на проезжей части проспекта Машерова в Минске шли в "сцепке" с другими людьми, нарушая тем самым общественный порядок, препятствовали движению транспорта, в том числе общественного, что повлекло сбой в его работе.

Кроме того, один из братьев в ночь с 10 на 11 августа 2020 года на пересечении улиц Куйбышева и Сурганова участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, выходил на проезжую часть дороги, в результате чего было блокировано транспортное сообщение.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Московского района Минска вынес обвинительный приговор. Один из фигурантов приговорен к 2 годам 6 месяцам, второй - к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-