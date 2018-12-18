Два бытовых помещения горели в гомельской многоэтажке

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две бытовки горели в подъезде многоэтажного дома в Гомеле в течение суток. Одна из версий - занос постороннего источника зажигания, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в бытовке между первым и вторым этажами девятиэтажного кирпичного жилого дома по улице Советской 17 декабря в 05.16. Они оперативно обнаружили очаг возгорания и ликвидировали его.

Аналогичное сообщение на линию 101 областного центра поступило сегодня в 04.07. Горело кладовое помещение в этом же доме между третьим и четвертым этажами. Пожар также оперативно ликвидирован.

В обоих случаях эвакуация жителей не проводилась, пострадавших нет. Огнем уничтожены кладовые помещения. Причины возгораний устанавливаются.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС