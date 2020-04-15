Два частных дома горели в Минске

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два частных дома в Минске сегодня утром горели открытым пламенем, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Около 7.00 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице 1-я Землемерная. Дым от пожара был виден с соседних улиц, а когда работники МЧС прибыли на место, дом был охвачен пламенем. Через 20 минут после сообщения пожар ликвидировали.

Спустя час спасателям сообщили о еще одном пожаре в частном доме. Выяснилось, что открытым пламенем по всей площади горела кровля дома с мансардным этажом по улице Вильямса. На ликвидацию возгорания потребовалось чуть меньше 20 минут. К счастью, в пожарах никто не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить экспертам, однако зачастую к пожарам приводит нарушение правил безопасности. Большинство возгораний происходит в жилом секторе, а виновниками нередко становятся люди, ведущие асоциальный образ жизни. По статистике, около 55% пожаров, в которых погибли люди, произошло по их вине.

В последнее время в Минске наблюдается тенденция к увеличению количества пожаров. Только за минувшие сутки работники МЧС ликвидировали 15 пожаров и возгораний.-0-