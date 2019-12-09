Два человека найдены погибшими при пожарах в Витебской области

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Витебской области произошло четыре пожара, погибли двое мужчин - в Россонском и Толочинском районах, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Один из пожаров со смертельным исходом произошел в деревне Клястицы Россонского района. Спасатели получили сообщение о том, что горит жилой дом, 8 декабря около 8 часов утра. На месте пожара найден труп мужчины. Огонь повредил в доме стены, потолочное перекрытие, имущество.

Еще один погибший обнаружен немного за полночь 9 декабря в обгоревшем доме в деревне Лавреновка Толочинского района. В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.

Причины пожаров устанавливаются.-0-