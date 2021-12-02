Два человека отравились угарным газом в Кировском районе

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2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кировском районе два человека отравились угарным газом, один из них погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Несчастный случай произошел в д.Любоничи. Сообщение о происшествии поступило 2 декабря в 1.05. В жилом доме была обнаружена погибшая, нигде не работавшая местная жительница 1978 года рождения. С отравлением угарным газом госпитализирован неработающий мужчина 1972 года рождения. Отравление получено в результате преждевременного закрытия задвижки дымохода печи.
За сутки в Могилевской области подразделения МЧС совершили 11 выездов, из них один - на тушение пожара, остальные - на оказание технической помощи.-0-