15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека отравились угарным газом в Солигорском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"14 июня в 19.00 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданина 1963 года рождения и гражданки 1957 года рождения, пенсионерки", - рассказали в пресс-службе.

Причина инцидента - преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в дачном доме на территории садового товарищества "Водник" возле деревни Авины Солигорского района Минской области. -0-