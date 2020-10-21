Два человека погибли на пожарах в Речицком районе

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе 20 октября на пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

В 5.46 поступила информация о пожаре деревянного дома в деревне Пасека. При проведении разведки спасатели обнаружили на полу в жилой комнате обгоревшее тело хозяина дома - пенсионера 1963 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытия, стены и имущество в строении.

Второй тревожный звонок поступил в 11.06 из деревни Короватичи. Горел деревянный дом. На полу в комнате работники МЧС обнаружили обгоревшее тело хозяина 1975 года рождения.

В обоих случаях причины произошедшего устанавливаются. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-