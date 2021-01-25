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25 января 2021, 08:55

Два человека погибли на пожарах в Витебской области за сутки

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожарах в Витебской области за сутки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Сообщение о пожаре дома в деревне Каминщина Глубокского района поступило в службу спасения 24 января в 20.34. "В результате пожара погиб хозяин дома 1960 года рождения. Повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество", - уточнили в областном управлении. Причина пожара устанавливается.

Полутора часами позже спасателям поступила информация о возгорании в доме в агрогородке Борковичи Верхнедвинского района. Как сообщается, при пожаре погиб хозяин дома 1964 года рождения. До прибытия подразделений МЧС местные жители спасли гостя - мужчину 1949 года рождения. Огнем повреждено имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошло шесть пожаров, в которых погибли два человека, повреждено пять строений.-0-

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