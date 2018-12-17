Два человека погибли на пожарах в Волковысском районе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин погибли на пожарах в Волковысском районе за прошедшие сутки, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Утром 16 декабря поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Бердики. Погиб сын хозяйки дома 1973 года рождения. Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество.

В этот же день в деревне Бискупцы произошел пожар жилого дома, в результате которого погиб хозяин дома 1967 года рождения. Уничтожено имущество в двух комнатах, повреждены перекрытие и кровля.

Причины пожаров устанавливаются.-0-