Два человека погибли на пожарах в Волковысском районе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин погибли на пожарах в Волковысском районе за прошедшие сутки, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Утром 16 декабря поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Бердики. Погиб сын хозяйки дома 1973 года рождения. Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество.
В этот же день в деревне Бискупцы произошел пожар жилого дома, в результате которого погиб хозяин дома 1967 года рождения. Уничтожено имущество в двух комнатах, повреждены перекрытие и кровля.
Причины пожаров устанавливаются.-0-
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