5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре в Буда-Кошелевском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Бацунь поступило поздно вечером 2 ноября. К моменту прибытия первых подразделений МЧС открытым пламенем горела кровля и имущество внутри деревянного дома.
На полу в горящей комнате спасатели обнаружили два обгоревших тела - 55-летнего хозяина домовладения и его матери 1924 года рождения. Сожительница погибшего на момент возгорания находилась на работе.
Пожар был ликвидирован, огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество.
"Одна из рассматриваемых версий причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении", - уточнила официальный представитель. Проверку проводит следственно-оперативная группа.-0-
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