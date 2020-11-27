Два человека погибли на пожаре в Жлобинском районе

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пожар в деревне Старая Рудня Жлобинского района унес жизни двух человек, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в жилом доме поступила 26 ноября в 22.38. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, дом был весь в огне. Спасатели потушили пожар.

При разборке строительных конструкций в комнате на полу под обломками обнаружили тела хозяина дома и находившейся в гостях женщины. Мужчина 1966 года рождения не работал, жил один, состоял на учете как злоупотребляющий спиртным. Женщина 1973 года рождения жила в соседнем доме. Также состояла на учете как злоупотребляющая алкоголем, ранее судима.

Причина пожара выясняется. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства произошедшего установят сотрудники Жлобинского РОСК.-0-