Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Минском районе

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"14 июня около 23.00 на 32-м км автодороги Минск - Молодечно - Нарочь вблизи деревни Щербины 29-летний водитель, двигаясь на автомобиле "Фольксваген Пассат" в направлении Минска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Рено Премиум" с полуприцепом Schmitz SCF 24 под управлением 28-летнего водителя", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии водитель и 29-летний пассажир автомашины "Фольксваген Пассат" от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Известно, что ни водитель, ни пассажир "Фольксвагена" не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Минской области обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение ПДД. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными за рулем и пристегиваться.-0-