Два человека погибли при лобовом столкновении легковушки и микроавтобуса в Ушачском районе

1 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачском районе в ДТП погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Трагедия произошла сегодня утром около деревни Вацлавово. Лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус. По предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения водитель Renault Sandero. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир легкового авто (56 и 49 лет) погибли. На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция рекомендует водителям проявлять максимум осторожности в условиях зимнего вождения, выбирать безопасную скорость движения, избегать резких торможений, перестроений и маневров.-0-