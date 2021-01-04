4 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожарах в Могилевской области за прошедшие сутки. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

В 10.26 3 января поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Ржавцы Шкловского района. При пожаре погиб хозяин дома 1967 года рождения. Мужчина нигде не работал, проживал один.

Вечером этого же дня горел частный жилой дом в деревне Студенка Белыничского района. Сообщение о происшествии поступило в 20.38. При пожаре погиб хозяин дома 1956 года рождения. Пенсионер проживал один.

В обоих случаях в результате пожаров повреждена внутренняя отделка и имущество в домах. Причины ЧП устанавливаются.-0-