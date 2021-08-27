27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожарах в Витебской области 26 августа, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Первый тревожный звонок поступил в службу спасения около 06.30. Горел дом в агрогордке Островно Бешенковичского района. В результате пожара погиб хозяин 1977 года рождения, механизатор СУП "Вядерево". В доме повреждены пол, стены, потолок, имущество.





Еще одно сообщение о пожаре поступило в 21.53. На этот раз горел дом в д. Заручевье того же района. Погиб хозяин, пенсионер 1953 года рождения. В доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.





В обоих случаях проводится проверка, устанавливаются причины пожаров.-0-