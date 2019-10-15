Два человека погибли при пожаре частного дома в Октябрьском районе

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре в агрогородке Красная Слобода Октябрьского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре жилого дома поступила спасателям 14 октября в 22.37. К моменту их прибытия кровля горела открытым пламенем. В комнате обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни.

Огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил устройства или эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Также вчера около 22.45 спасателям поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Сухого в Гомеле. Из дверей квартиры на первом этаже шел дым. На полу в горящей комнате был обнаружен без сознания сын хозяйки квартиры. Работники МЧС сделали искусственную вентиляцию легких - пострадавший пришел в сознание. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" его доставили в больницу. "По внешним признакам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Эвакуация жильцов дома не потребовалась", - рассказали в областном управлении.

Пожар ликвидирован. Огнем повреждены диван и спальные принадлежности в жилой комнате. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-