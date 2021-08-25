Два человека погибли при пожаре дома в Толочинском районе

Фото Витебского областного УМЧС
25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Волосово Толочинского района при пожаре дома погибли мать с сыном, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям 24 августа в 23.01. Дом горел открытым пламенем. Пожилая хозяйка 1939 года рождения проживала с сыном 1961 года рождения. На момент возгорания они находились дома.
Во время тушения работники МЧС нашли пенсионерку без сознания и труп мужчины. Позже бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть матери.
В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество, закопчены стены и потолок. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.
По данному факту Толочинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты провели осмотр места пожара, назначили экспертные исследования и опросили соседей погибших.-0-