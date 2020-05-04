Фото Могилевского областного управления МЧС
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре на даче в Бобруйском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Могилевского областного управления МЧС.
Сообщение о пожаре в садовом товариществе "Физкультурник" возле деревни Слобода поступило ночью 4 мая. Дачный дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие частично обрушились. Как сообщили соседи, в доме мог находиться человек. Известно, что пенсионер - хозяин дачи жил один в Бобруйске.
Под обрушившимися строительными конструкциями обнаружены два обгоревших трупа.
Личность погибших и причина пожара устанавливаются.-0-
Фото Могилевского областного управления МЧС