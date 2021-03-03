Два человека погибли при пожаре в Браславском районе

3 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Брат и сестра погибли при пожаре в Браславском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома в деревне Милюнцы поступило 2 марта в 17.57. Открытым пламенем горела кровля здания. В это время внутри дома находился хозяин 1959 года рождения и его сестра 1965 года рождения, пришедшая в гости. Во время тушения под обрушившимися конструкциями на полу спасатели нашли тела погибших родственников.

Огнем в доме повреждены кровля, поточное перекрытие, стены и имущество. Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-