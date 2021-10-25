Два человека погибли при пожаре в дачном доме под Гродно

25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Гродненском районе погибли мужчина и женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня утром в службу 101 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе "Орбита-Заречанка" Гродненского района. Звонившая женщина обратила внимание на дым из-под кровли кирпичного двухэтажного дома.

"Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС приступили к поиску людей в доме и ликвидации возгорания. В комнате на диване огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни, а неподалеку в прогаре конструкции пола - женщину", - рассказали в МЧС.

Погибшие - хозяин дачи 1954 года рождения и его сожительница 1957 года рождения. Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Основные рассматриваемые версии причины пожара - неосторожность при курении и короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства трагедии выясняются.-0-