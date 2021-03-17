Два человека погибли при пожаре в Дятловском районе

17 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Хозяин дома и его знакомый погибли сегодня при пожаре в Дятловском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня около полудня дятловские спасатели приняли сообщение о пожаре в деревне Торкачи. На место незамедлительно направились пожарные расчеты и службы взаимодействия.

Частный жилой дом горел открытым пламенем. Прибывшие подразделения МЧС приступили к поиску в задымленных помещениях людей и ликвидации возгорания. На полу в кухне без признаков жизни были обнаружены 49-летний хозяин дома и его приятель.

Приятель, как выяснилось, проходил мимо, когда обратил внимание на клубы дыма из дома. 62-летний мужчина попытался войти внутрь, но не смог. Тогда он поспешил к соседям, чтобы те сообщили в службу спасения, а сам вернулся в горящий дом.

"Огнем уничтожено имущество в доме, повреждены стены и перекрытие. Основная рассматриваемая версия причины возникновения пожара - неосторожность при курении", - сообщили в МЧС. Обстоятельства трагедии устанавливают специалисты следственного комитета.-0-