Два человека погибли при пожаре в Дятловском районе

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ночной пожар в Дятловском районе унес жизни двух человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня ночью около 1.10 очевидец сообщил в службу 101 о пожаре в деревне Студеровщина. Одноэтажный дом был полностью охвачен огнем.

Подразделения МЧС ликвидировали возгорание. Под обгоревшими конструкциями в жилой комнате обнаружены тела двух человек - хозяйки 1958 года рождения и ее супруга 1955 года рождения.

"Огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены жилища. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении мужчины", - рассказали в МЧС. Обстоятельства гибели устанавливают сотрудники Следственного комитета.

С начала года в Гродненской области при пожарах погибли 9 человек. В большинстве случаев причиной трагедий стало неосторожное курение.-0-