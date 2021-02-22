Два человека погибли при пожаре в Краснопольском районе

22 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре жилого дома в деревне Новоселки Краснопольского района, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 21 февраля в 09.48. К моменту прибытия спасателей на место вызова происходило горение внутри дома и чердачного помещения. По словам соседей, в доме могли находиться два человека: хозяин дома и его сожительница. Оба - 1954 года рождения.

На полу в комнате спасатели обнаружили обгоревшие тела мужчины и женщины. "Поиск погибших был затруднен высокой температурой и плотным задымлением", - отметили в МЧС.

В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-