Два человека погибли при пожаре в минской девятиэтажке

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина и женщина погибли при пожаре в минской девятиэтажке, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 11.20 на номер 101 поступило сообщение о горящей квартире на третьем этаже дома по ул.Космонавтов, 11. Спасателям позвонил сосед. Прибывшие на место работники МЧС выяснили, что загорелся диван и постельные принадлежности в жилой комнате.

"Звено газодымозащитной службы вскрыло металлическую дверь. В 11.31 спасатели обнаружили в бессознательном состоянии 66-летнего знакомого матери хозяйки квартиры. Он находился на полу в комнате, где не было пожара. В 11.38 в коридоре также в бессознательном состоянии обнаружили 65-летнюю пенсионерку", - рассказали в управлении.

Оба пострадавших были переданы бригаде медиков. В 11.41 констатирована их смерть.

Огонь повредил имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Минского городского управления МЧС