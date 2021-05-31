Два человека погибли при пожаре в Орше

Фото Витебского областного управления МЧС
31 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка и ее зять погибли при пожаре в Орше, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о загорании в доме по переулку 3-му Тракторному поступило 30 мая в 23.07. Было сильное задымление внутри недвижимости, принадлежащей жительнице Орши. В доме проживали ее супруг и мать, пенсионерка. Их во время тушения пожара работники МЧС нашли в доме. Медики констатировали смерть мужчины и женщины.
Огнем в комнате повреждено имущество, стены и потолок. Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении мужчиной.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС