Два человека погибли в аварии в Бобруйском районе

28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в аварии, которая произошла вблизи деревни Слободка Бобруйского района. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 27 сентября около полудня. 34-летний бобруйчанин, находясь за рулем Audi 100, не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, из-за чего машина съехала в кювет и врезалась в придорожные деревья. Водитель и 64-летняя пассажирка скончались на месте.

В этот же день произошла еще одна авария. Вблизи деревни Савичи Бобруйского района 57-летняя жительница Минска, управляя Fiat Doblo, не выбрала безопасную скорость, потеряла контроль над управлением и съехала в кювет. Женщина с травмами госпитализирована.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соотносить скорость движения с дорожной обстановкой, учитывать интенсивность движения, обзорность дороги, особенности состояния автомобиля, погодные условия и состояние проезжей части.-0-