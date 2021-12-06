6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в ДТП под Калинковичами, сообщили БЕЛТА в МВД.

Смертельная авария случилась сегодня около полудня на 136-м км дороги Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины. "Форд" под управлением 28-летнего водителя совершил попутное столкновение с трактором. Водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли на месте происшествия. 51-летний водитель трактора получил травмы, мужчину госпитализировали.

Госавтоинспекция призывает всех соблюдать безопасный скоростной режим, руководствоваться ограничениями, установленными на конкретном дорожном участке. Также важно учитывать погодные условия, состояние проезжей части и время суток.-0-