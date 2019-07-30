Два человека погибли в ДТП с легковушкой под Ошмянами

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе на трассе перевернулась легковушка. Погибли водитель и один пассажир, сообщили БЕЛТА в МВД.

Авария произошла сегодня около 14.50 на трассе Минск - Ошмяны - граница Литвы вблизи д.Новоселки. "Женщина 1986 года рождения на Citroen не справилась с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. В аварии погибла сама водитель и ехавший на переднем сиденье мужчина 1987 года рождения. Выжил пассажир, 30-летний мужчина, который находился на заднем сиденье. Ему оказана помощь без госпитализации", - рассказали в МВД.

Все ехавшие в машине - жители Ошмянского района.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.-0-