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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в ДТП в Минском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Авария произошла 24 апреля около 20.40 на 20-м км автодороги М3 Минск - Витебск, вблизи деревни Марьяливо. Водитель, житель Логойска, не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и врезался в дорожное ограждение, а затем в ферму информационно-указательных дорожных знаков.
От травм водитель и пассажир погибли. В автомобиле был еще один 30-летний пассажир - он госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.-0-