Два человека погибли в ДТП в Оршанском районе

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Оршанском районе погибли 2 человека. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня около полудня на 563-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница России вблизи деревни Корово. Водитель автомобиля Honda Civic не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Transit под управлением 49-летнего мужчины. В результате ДТП 28-летний водитель и 20-летний пассажир автомобиля Honda погибли.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-