Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в ДТП в Полоцке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГАИ Витебской области.
Днем 30 октября 26-летний водитель LADA Vesta, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, за рулем которого был 46-летний водитель.
В результате столкновения Skoda ушла в неуправляемый занос, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Mercedes-Benz, которым управлял 22-летний водитель.
Двое пассажиров Skoda Fabia скончались на месте ДТП, водитель с травмами доставлен в больницу.-0-