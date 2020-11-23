Два человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Гродно

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении легковушек в Гродненском районе погибли два человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Сообщение о серьезной аварии на трассе Р99 Гродно - Волковыск - Барановичи поступило утром 22 ноября. В Гродненском районе у поворота на деревню Бояры столкнулись "Фольксваген" и "Ауди".
"На месте происшествия погиб 35-летний пассажир "Фольксвагена", находившийся на переднем сидении. Спустя несколько часов в учреждении здравоохранения скончалась 24-летняя пассажирка, родная сестра водителя "Ауди", - рассказали в ГАИ.
С травмами в больнице находится 28-летний водитель "Фольксвагена". Его пятилетняя дочь ехала пристегнутой в детском автокресле, поэтому серьезных травм не получила.
По имеющейся информации, все участники аварии - уроженцы Берестовицкого района. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, Следственного комитета и эксперты. Для деблокирования участников аварии привлекались спасатели.-0-