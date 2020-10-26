Два человека погибли в лобовом столкновении в Дятловском районе

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении легковушек в Дятловском районе погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария с серьезными последствиям произошла 25 октября на 109-м км дороги М11 граница Литвы - Лида - Слоним - Бытень на подъезде к Дятлово. Около 17 часов БМВ под управлением мужчины 1989 года рождения на закруглении дороги выехал на встречную полосу. Там в этом время двигался "Ситроен", избежать аварии не удалось.
"В результате аварии погибла водитель "Ситроена", женщина 1965 года рождения, и 20-летняя пассажирка этого автомобиля. Водитель БМВ - в реанимации", - рассказали в ГАИ.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следователи, медики. Возбуждено уголовное дело.-0-