Два человека погибли в ночной аварии в Свислочском районе

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Свислочью минивен вылетел с дороги и врезался в дерево, в аварии погибли водитель и пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло около 3 часов ночи 20 апреля на дороге Гринки - Романовцы. На песчаном покрытии водитель не справился с управлением: машина оказалась за пределами проезжей части и врезалась в дерево. "От полученных травм водитель и пассажир, которым было по 22 года, скончались", - сообщили в ГАИ. Одна пассажирка, 16-летняя девушка, госпитализирована. Еще две находившиеся в салоне девушки не пострадали.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. Со слов одной из девушек, причиной могло стать неожиданно появившееся перед машиной дикое животное.-0-

Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома