Два человека погибли в загоревшейся легковушке в Петриковском районе

Фото Гомельского областного управления МЧС
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе Volkswagen Golf врезался в дерево и загорелся, погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.
ДТП произошло на автодороге Лучицы - Секеричи. Загоревшийся легковой автомобиль потушили работники Петриковского лесхоза до прибытия спасателей. В авто обнаружили двоих погибших человек.
Владельца автомобиля и личности погибших водителя и пассажира, а также обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС