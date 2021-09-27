Два человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за сутки при пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.
26 сентября в 5.35 в МЧС поступило сообщение о загорании в деревянном жилом доме в д.Борки Кобринского района. "Огнем уничтожена кровля, перекрытие, внутренняя отделка и имущество, повреждены стены. В огне погиб хозяин дома", - рассказали в ведомстве.
В тот же день в 12.14 спасателям сообщили о пожаре в д.Селец Кобринского района. "В доме горел матрас. В результате пожара травмирован брат хозяина дома", - добавили в МЧС.
В 13.16 26 сентября поступило сообщении о возгорании легкового автомобиля возле д.Кушнеры Ивацевичского района. Пожар уничтожил автомобиль.
26 сентября в 21.50 в МЧС сообщили о загорании в квартире в Высоком Каменецкого района. "В результате пожара повреждена внутренняя отделка, имущество, перекрытие, закопчены стены и потолок в квартире. В огне погиб хозяин квартиры", - подчеркнули в ведомстве.
Причины пожаров устанавливаются.-0-