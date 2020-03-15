Два человека погибли за сутки при пожарах в Гомельской области

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за минувшие сутки произошло два пожара, в которых погибли 2 человека, сообщает БЕЛТА.

Вечером 14 марта в Жлобине горела квартира на втором этаже в многоквартирном доме по улице Первомайская. К прибытию спасателей все было задымлено. На полу в горящей комнате был обнаружен обгоревший хозяин жилища - 70-летний инвалид первой группы. Мужчина еще был в сознании, когда его вынесли на улицу. После проведения осмотра и реанимационных мероприятий работники скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

Мужчина проживал вместе с 54-летней сестрой. Когда начался пожар, она была на кухне и почувствовала запах дыма, идущий из комнаты. Женщина безуспешно пыталась самостоятельно потушить огонь, также она предприняла попытку вытащить брата, но у нее не хватило сил. Тогда она побежала к соседям вызвать работников МЧС и оставалась там до прибытия подразделений МЧС.

Соседи охарактеризовали брата с сестрой положительно. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Чуть позже в тот же вечер спасателям Гомельского района поступило сообщение о горении дачного дома в СОТ "Белынь" возле деревни Старые Дятловичи по ул. Абрикосовой. К прибытию подразделений МЧС пылала кровля здания. При разборке обрушившихся строительных конструкций спасатели нашли в комнате тело мужчины, личность которого устанавливается.

Точные причины обоих происшествий неизвестны пока.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС