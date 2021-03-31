Два человека погибли за сутки при пожарах в Минской области

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки при пожарах в жилых домах погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

30 марта в 5.52 спасатели получили сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Нелюбы Воложинского района. На пожаре обнаружен погибший 50-летний хозяин. Причины инцидента и гибели устанавливаются.

В 23.27 в МЧС стало известно о пожаре в жилом доме в деревне Красная Слобода Червенского района. На месте была найдена погибшая 83-летняя хозяйка. Причины пожара и смерти выясняются.-0-