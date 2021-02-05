Два человека погибли за сутки при пожарах в Витебской области

Пожар в деревне Рубеж. Фото Витебского областного управления МЧС Республики Беларусь
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки при пожарах в Витебской области погибли два человека, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Утром 4 февраля спасатели получили сообщение о пожаре дома в деревне Рубеж Браславского района. Жертвой огня стал мужчина 1954 года рождения - хозяин жилища. В строении повреждены стены в комнате, потолочное перекрытие, имущество.
Спустя несколько часов тревожный вызов поступил из городского поселка Лиозно. При пожаре дома погиб хозяин 1954 года рождения. Огонь повредил стены и имущество.
Причины произошедшего устанавливаются.-0-