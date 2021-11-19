Два человека получили ожоги при попытке потушить жилой дом в Барановичском районе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе при самостоятельном тушении пожара два человека получили ожоги и попали в реанимацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о загорании в деревянном жилом доме в д.Ишколдь поступило 18 ноября в 20.22. При самостоятельном тушении пожара до прибытия подразделений МЧС ожоги получили хозяин домовладения и его сожительница. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение Барановичской городской больницы №1 с термическими ожогами спины, головы, верхних и нижних конечностей II-III степени (40% и 27% тела соответственно), отравлением продуктами горения и алкогольной интоксикацией. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Причина возгорания устанавливается.

В Брестской области за прошедшие сутки зарегистрировано 4 пожара, на которых 1 человек погиб и 2 травмированы, повреждены 3 строения. Так, 18 ноября в 9.48 поступило сообщение о загорании в деревянном жилом доме в агрогородке Ополь Ивановского района. В огне погиб хозяин. Причина возгорания устанавливается. Два пожара без пострадавших произошли в Дрогичине и агрогородке Бостынь Лунинецкого района.-0-