17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали при столкновении "Газели" и фуры в Барановичах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Барановичской станции скорой и неотложной медицинской помощи в соцсетях.
ДТП произошло 16 июня на пересечении Советского проспекта и улицы Доменикана. По предварительной информации, водитель "Газели" не пропустил большегруз Scania.
Двое пострадавших доставлены в Барановичскую городскую больницу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3307 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0655 BYN
|2.061 BYN
|2.066 BYN
|RUB
|3.2077 BYN
|3.2 BYN
|3.209 BYN