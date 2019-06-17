17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали при столкновении "Газели" и фуры в Барановичах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Барановичской станции скорой и неотложной медицинской помощи в соцсетях.

ДТП произошло 16 июня на пересечении Советского проспекта и улицы Доменикана. По предварительной информации, водитель "Газели" не пропустил большегруз Scania.

Двое пострадавших доставлены в Барановичскую городскую больницу.-0-